В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

Представитель РПЦ Кипшидзе призвал по закону оценить голую вечеринку Ивлеевой

Русская православная церковь (РПЦ) с непониманием относится к разврату. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой.

Церковь, как и многие другие традиционные религиозные общины нашей страны, относится с непониманием к попыткам пропагандировать разврат, культ обнаженного человеческого тела и подрывать представление о приличиях в публичном пространстве Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

«Мы считаем, что именно это мероприятие, которое вызвало осуждение общественности, требует какой-то оценки, но она должна даваться соответствующими компетентными органами с точки зрения соблюдения отечественного законодательства. Что касается общественной реакции и действий общественников, которые последовали в ответ на эту вечеринку, мы считаем, что гражданское общество в России имеет право реагировать на подобного рода перформансы», — сказал представитель РПЦ.

Как сообщила Baza, общественники консервативного движения «Сорок сороков обратились в прокуратуру. Они попросили проверить мероприятие на предмет пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). На мероприятии в московском клубе «Мутабор» гости были в оголяющих тело костюмах, согласно дресс-коду. «Лента.ру» обратилась за комментарием к заведению, но к моменту публикации материала не получила ответа.

Сама Анастасия Ивлеева отреагировала на критику. Она считает, что волна негатива говорит о двойных стандартах. «Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: "Блин, они такие красивые, они такие классные". Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "Как так можно, эстрада опустилась"», — отметила она.