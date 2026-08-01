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15:52, 1 августа 2026 (обновлено: 15:56, 1 августа 2026)Мир

Угроза конфликта с еще одной страной напугала Рубио

Рубио: Конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Гипотетический вооруженный конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира, так как нарушил бы все существующие цепочки поставок. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

«Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», — сказал политик.

Рубио также подчеркнул, что США нужно избегать подобного драматичного сценария, но при этом строго следовать своим национальным интересам.

Ранее политолог подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен допустил, что США могут ввязаться в новую торговую войну с Китаем, если президент Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России. Он подчеркнул, что попытка обложить пошлинами в 100 процентов российско-китайскую торговлю лишь вызовет негативную реакцию Пекина.

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