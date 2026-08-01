Угроза конфликта с еще одной страной напугала Рубио

Рубио: Конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира

Гипотетический вооруженный конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира, так как нарушил бы все существующие цепочки поставок. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

«Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», — сказал политик.

Рубио также подчеркнул, что США нужно избегать подобного драматичного сценария, но при этом строго следовать своим национальным интересам.

Ранее политолог подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен допустил, что США могут ввязаться в новую торговую войну с Китаем, если президент Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России. Он подчеркнул, что попытка обложить пошлинами в 100 процентов российско-китайскую торговлю лишь вызовет негативную реакцию Пекина.