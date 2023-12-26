Киркоров, Лолита и Билан оправдались за скандальную вечеринку у Ивлеевой

Российские эстрадные певцы Филипп Киркоров и Дима Билан публично извинились за участие в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Помимо них, извинения за присутствие на мероприятии принесли и другие артисты.

Киркоров записал видео с извинениями

Эстрадный певец Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором принес публичные извинения за присутствие на вечеринке Ивлеевой. Артист заявил, что не знал о специфике мероприятия и покинул площадку практически сразу, через пять минут.

Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел Филипп Киркоров

Помимо этого, певец оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Когда речь зашла о вечеринке, Киркоров пояснил, что пошел на нее из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью о концепции мероприятия.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю: "Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)"», — заявил певец.

Вслед за Киркоровым видео с извинениями записал Билан

Вслед за опубликованными Киркоровым извинениями видео записал и певец Дима Билан. Исполнитель рассказал, что знал о дресс-коде, а также заявил, что посещение различных мероприятий является частью его работы.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95 процентов моих переживаний», — отметил Билан, напомнив, что 5 декабря давал концерт для семей участников специальной военной операции на Украине (СВО), а потому не считает себя безучастным в нынешней ситуации.

Пришедший голым на вечеринку рэпер Vacio тоже принес извинения

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), которого арестовали за появление на вечеринке Ивлеевой голым, извинился за свое поведение.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант. Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить, не поддерживает движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и осуждает его сторонников.

Ивлеева пообещала направить вырученные деньги на благотворительность

Одной из первых звезд, которые принесли извинения за участие в вечеринке, стала ее организатор Анастасия Ивлеева. Она назвала неуместной на 100 процентов съемку и распространение видео с мероприятия, а также добавила, что живет и работает в России и несет риски быть непонятой, но уверена, что не хочет никого оскорбить своим контентом.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее и все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации», — заявила блогерша.

Лолита назвала вечеринку Ивлеевой невинной

Певица Лолита, комментируя свое присутствие на мероприятии, не стала приносить извинений и заявила, что вечеринка была невинной. Артистка поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола. Певица также призналась, что ей было смешно и весело на вечеринке, и рассказала, что на Almost naked было много талантливой молодежи.

Я могу сказать — совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного Лолита

Несмотря на объяснение, зрители потребовали убрать певицу из новогодних передач, и тогда Лолита выступила с новым заявлением.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По словам исполнительницы, ее удивил тот факт, что вечеринка вызвала массовое недовольство. При этом она назвала требование справедливым. «Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — подчеркнула исполнительница.