Ивлеева прокомментировала нашумевшую голую вечеринку

Блогерша Ивлеева извинилась после голой вечеринки в клубе Mutabor

Актриса и блогерша Анастасия Ивлеева прокомментировала свою нашумевшую голую вечеринку, прошедшую в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря — девушка извинилась и пообещала направить вырученные деньги на благотворительность. Видеообращение опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ивлеева объяснила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году она стала главредом этого журнала, и на первой обложке она сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».

«Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель и я ее достигла», — сказала она, отметив, что аудитория в России важнее отношений с ушедшими брендами.

Ивлеева добавила, что мероприятие было разделено на два дня. В первый день прошла закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей по спискам. На второй день продавались билеты, на него пришло 1,5 тысячи человек, все строго старше 18 лет.

«Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции. И да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте. (...) Благодаря их приезду и присутствию на мероприятии я была избавлена от угроз повторения ошибок первого дня», — сказала блогерша.

Говоря о репере Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), Ивлеева пояснила, что он был предупрежден, что «прийти в таком виде даже на закрытое мероприятие неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу».

Ивлеева назвала неуместной съемку и распространение видео с вечеринки, извинилась перед обществом и гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ.