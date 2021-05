Россия лайкающая

Популярные поисковики регулярно отчитываются о ежегодных трендах. В списки попадают самые обсуждаемые события, популярные фильмы, направления для путешествий и смерти известных людей. Однако такие сведения очень поверхностно описывают то, что в действительности интересует пользователей сети. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного АНО «Диалог» при партнерстве «Яндекса», Mail.ru Group, HypeAuditor и «Медиалогии». Что на самом деле ищут в интернете жители России — в материале «Ленты.ру».

Сетевое поведение

Несколько лет назад интернет-активисты заговорили о том, что пользователи сети становятся заложниками так называемого пузыря фильтров. В узком смысле это значит, что поисковики и социальные сети кропотливо отслеживают сетевую активность человека и показывают ему только ту информацию, которая согласуется с его точкой зрения. В широком смысле можно сказать, что, воспринимая личный опыт использования интернета и соцсетей как универсальный, человек еще глубже погружается в собственный пузырь. Например, тот, кто использует в основном Facebook и читает посты старых приятелей со схожими взглядами, думает, что большинство соотечественников потребляют приблизительно ту же информацию и разделяют аналогичную точку зрения.

В действительности же люди, для которых интернет стал такой же привычной частью действительности, как автобус и холодильник, забывают, что доступ в сеть есть не у всех жителей планеты. По данным HootSuite, в 2020 году 40 процентов людей еще не были подключены к интернету. Большинство из них — жители Юго-Восточной Азии и Африки, но и в Восточной Европе без интернета живет 65 миллионов человек.

40 процентов людей в мире до сих пор не имеют доступа к интернету

Однако даже те, у кого доступ к сети формально есть, не всегда могут им воспользоваться из-за низкой скорости соединения. Об этой проблеме в конце 2020 года рассказал Алексей Дудоладов, блогер из деревни Станкевичи Омской области. Ему приходилось забираться на березу, чтобы посещать онлайн-занятия, иначе поймать хороший сигнал не удавалось. Студенту пообещали провести высокоскоростной интернет, но потом в министерстве связи заявили, что ставить вышки в населенных пунктах, где проживает 350 человек, невыгодно (правда, в начале марта вышка там все-таки появилась). И это при том, что в сельской местности живет около 25 процентов россиян.

В целом же, отмечает HootSuite, в России интернетом пользуется около 85 процентов жителей страны. По данным Mediascope, самые популярные у россиян сайты — это поисковики Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, мессенджер WhatsApp и социальная сеть «ВКонтакте». Интернет-поведение пользователей из России действительно отличается от поведения усредненных мировых юзеров. Например, социальная сеть Facebook — самая популярная в мире — вообще не попала в российский топ-10.

Тренды и прорывы

Одним из главных прорывов 2020 года стал TikTok. Международная версия китайского сервиса для обмена короткими роликами была запущена в 2018 году. Как отмечает АНО «Диалог», ссылаясь на данные «Медиалогии», к декабрю 2020 года аудитория пользователей TikTok в России составила 25 миллионов человек. При этом к началу 2021 года TikTok занял пятое место по аудитории — им пользуются 14 процентов всех интернет-пользователей.

Несмотря на то что TikTok не предложил ничего принципиально нового, поскольку сервисы для обмена видео существовали и раньше, китайская платформа быстро завоевала огромную аудиторию благодаря оригинальному техническому решению. Пользователю не нужно самому решать, что смотреть, достаточно просто листать ленту, которую предлагает TikTok, выбирать понравившиеся видеоролики и ждать, пока алгоритмы хостинга подстроят ее под личные интересы. При этом, по данным АНО «Диалог», 90 процентов просмотров роликов приходится на рекомендации, а не на подписки.

В TikTok мигрировала в основном самая молодая аудитория: если сравнить общее число подписчиков пяти самых популярных тиктокеров на конец 2020 года у разных возрастных групп (данные подготовлены Hypeauditor), у пользователей до 17 лет их окажется почти 60 миллионов, а у пользователей старше 45 лет — чуть менее 5 миллионов.

Популярность китайской платформы подарила новую жизнь не самому популярному в России формату блогерского дома. Юные звезды соцсети начали селиться под одной крышей, чтобы вместе создавать контент, который, как правило, не требует от зрителей интеллектуальных усилий: блогеры танцуют или «липсинкают», то есть открывают рот под музыку. Такой формат общежития назвали TikTok-хаусом.

На страницу самого популярного TikTok-хауса Dream Team House, который появился в марте 2020 года, подписано почти 10 миллионов пользователей. Там живет 13 блогеров, у каждого — собственная миллионная аудитория. В сети иногда сравнивают такой формат с общежитием или реалити-шоу: у подписчиков создается впечатление, что они вовлечены в реальную жизнь любимых блогеров. В TikTok называют это искренностью и атмосферой абсолютного творчества и свободы самовыражения. В соцсети считают, что интерес к платформе вызвало то, что там показывают «реальную жизнь» — именно то, чего не хватало пользователям, уставшим от идеальных картинок в Instagram.

Настоящей звездой Dream Team House стал 19-летний Даня Милохин: в 2019 году, до внезапной популярности, он жил в Анапе, работал официантом и записывал видео в TikTok, а уже на следующий год вошел в список самых высокооплачиваемых блогеров России по версии Forbes. За год в TikTok-хаусе он стал гостем программы «Вечерний Ургант», дал интервью Ксении Собчак и записал песню с Николаем Басковым. Многие «старые» знаменитости активно пустились в освоение новой площадки: тиктоки начал снимать и телеведущий Андрей Малахов, которого в соцсети окрестили «бабулечкиным крашем», и телеведущая Анастасия Ивлеева, и музыкант Егор Крид, и даже певец Филипп Киркоров.

Формат оказался удачным и прибыльным, поэтому количество TikTok-хаусов в России стремительно растет. К примеру, в TikTok-хаус переселились после окончания пятого сезона шоу «Пацанки» его самые популярные участницы. Свой блогерский дом завел и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян.

9.5 миллиона рублей заработал за 2020 год Рахим Абрамов, лидер рейтинга самых богатых русскоязычных тиктокеров по версии Forbes

Манукян оказался успешным тиктокером: в рейтинге самых упоминаемых блогеров этой платформы он занял пятое место, а Бузова — десятое. Возглавила рейтинг 19-летняя Валя Карнавал, участница TikTok-хауса Hype House Russia. Благодаря роликам с танцами она превратилась из девочки, которую в школе травили за бедность, в одну из самых высокооплачиваемых блогерш по версии Forbes.

Тренд интереса к «реальной жизни», однако, не вышел за пределы TikTok. Например, в YouTube в 2020 году остались популярны форматы, которые в «Диалоге» назвали перекочевавшими с телевидения. Самым популярным у россиян видео на YouTube стал выпуск шоу «Что было дальше?» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты. На втором месте — интервью комика Алексея Щербакова Дудю, а на третьем — выпуск шоу «Вечерний Ургант» с рэпером Моргенштерном в качестве гостя.

Прорывом года на YouTube назвали блогера Влада Глента, участника YouTube-команды А4. Он снимает ролики с названиями вроде «Смотрю на все под микроскопом» или «24 часа без телефона челлендж», которые интересны миллионам зрителей. Свой канал Глент завел в 2019 году, а до этого несколько лет сотрудничал с А4.

Еще одним прорывом 2020 года стал блогер с ником Mamix. Миллионы просмотров ему принесли видео вроде «Ем острый перец под тепловизором», «Прожжет ли сверхмощный лазер петарду насквозь», «Реакция собаки на диван из колбасы» или «Суточная норма калорий разной едой». Летом 2020 года он купил 10 тысяч литров кока-колы, вылил ее в огромную бочку, а затем опустил туда соду. Эксперимент удался — в небо поднялся огромный фонтан газировки. Съемки ролика, как утверждал Mamix, обошлись в 700 тысяч рублей. Видео набрало больше 20 миллионов просмотров.

Похожая картина сохранилась и в Instagram. По данным Hypeauditor, лидерами 2020 года по количеству подписчиков стали боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, телеведущие Ольга Бузова, Анастасия Ивлеева, Ксения Бородина и рэпер Тимати — за прошедший год соцсеть не открыла новых звезд.

В Twitter топ по количеству подписчиков составили в основном неактивные аккаунты: на первом месте — бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, который в 2021 году опубликовал всего четыре твита, на втором — телеведущий Иван Ургант с одним твитом с начала года, на третьем — комик Павел Воля, который в нынешнем году тоже написал всего один пост. Однако нельзя сказать, что русскоязычный Twitter умер — просто у самых популярных по охватам аккаунтов намного меньше подписчиков. Например, блогерша с ником «Панi ***» написала за год более девяти тысяч постов и получила 22,4 миллиона лайков. При этом подписаны на ее страницу только 247 тысяч пользователей (тогда как на Медведева — 4,6 миллиона).

В «Одноклассниках» самыми обсуждаемыми певцами и музыкантами оказались Ольга Бузова, Баста, Дима Билан, дуэт Artik & Asti и Полина Гагарина, которые и в прошлые годы имели у аудитории большой успех. В соцсети также заметили, что в коронавирусный год выросли просмотры видео (был поставлен рекорд — 1 миллиард просмотров в сутки) и прямые трансляции в приложении OK Live: за сутки стримы набирали 71 миллион просмотров.

В то же время, по данным поисковика Mail.ru (1,5% от всех поисковых запросов, Liveinternet) топ самых популярных персон 2020 года выглядит совершенно иначе: у мужчин наибольшей популярностью пользуются рэпер Моргенштерн (от 10 до 19 дет), блогер Эдисон (от 20 до 29 лет), актер Михаил Ефремов (от 30 до 39 лет) и украинский блогер и политик Анатолий Шарий (старше 40 лет). У женщин наиболее популярными персонами оказались блогерша Леди Диана (10-19, 30-39 лет), актер Михаил Ефремов (20-29, 40-59 лет) и Анатолий Шарий (старше 60 лет).

В социальной сети «ВКонтакте», как следует из данных, подготовленных «Медиалогией», самыми популярными сообществами остались группы, посвященные мемам, фильмам, музыке, лайфхакам и различным околопсихологическим советам. «Люди приходят во "ВКонтакте" отдыхать и развлекаться, что вполне согласуется с ценностями площадки», — отметили в АНО «Диалог».

Проанализировав данные, полученные от «Медиалогии», эксперты выяснили, что две самые популярные у россиян соцсети — «ВКонтакте» и Instagram — принципиально отличаются друг от друга: если пользователей последнего интересуют в основном известные и яркие личности, то пользователей первого — фильмы, музыка и приколы. При этом топ самых популярных пабликов и страниц обеих соцсетей в 2020 году практически не изменился.

Рамка для портрета

Конечно, на интересы пользователей влияет не только выбор площадки. Представители разных поколений вполне могут использовать одни и те же сайты, но вот контент они будут смотреть разный. Хорошим примером здесь может стать YouTube: видео там смотрят пользователи самого разного возраста со всего мира. В России же, по данным Mediascope, его использует 69,1 процента всей аудитории — больше, чем другие соцсети.

Самое популярное видео на всем YouTube — это ролик Baby Shark Dance. Двухминутное видео с анимированными акулами и танцующими под веселую песню мальчиком и девочкой посмотрели 8,1 миллиарда раз. Детский контент — очень важная часть публикуемого на YouTube. Дети в среднем смотрят видео больше, чем взрослые, а от времени просмотра напрямую зависит доход компании.

Больше всего российских пользователей до 17 лет привлек канал VilFun Show. Его авторы записывают ролики без слов, похожие на пантомиму. Отсутствие текста они компенсируют гиперболизацией эмоций: смех становится похож на припадок, а радость — на тремор. Сюжеты роликов, как правило, строятся вокруг автомобильной тематики — например, мойки машины. Нередко зрители VilFun Show становятся свидетелями магии монтажа: герой роликов может найти волшебный пульт, который разделяет автомобиль на части, или волшебную мантию. Создатели канала ориентированы не только на российскую аудиторию, так как все видео подписаны на английском, и утверждают, что ролики предназначены только для детей старше 13 лет (недавно YouTube ввел строгие правила, затруднившие монетизацию детского контента).

Российских детей также интересуют ролики от канала «Весельчак», в которых автор озвучивает подписи к мемам и собственные шутки, «Фриксики лайт» — там родители снимают видео о том, как девочку «засосало в магический портал», и о том, как она стала русалкой, а также «Мимилашка» — в нем рассказывают истории о девочке с говорящей фамилией Миллионерова, которая к концу видео формулирует жизненные итоги вроде «Спать нужно ночью, а не сидеть в телефоне».

Пятое место в топе YouTube-каналов среди российских детей занял канал UrokiTV. Это не обучающие видео, а озвученные готовые домашние задания. Каждый ролик — это один пример или упражнение. Несмотря на то что каждое видео в отдельности собирает не очень много зрителей, в общей сложности ролики канала набрали почти 300 миллионов просмотров. Создатели UrokiTV в описании канала утверждают, что цель проекта — сделать образование бесплатным и удобным, помогать детям определять свое место в мире и позитивно влиять на их воспитание.

Пользователей постарше (от 18 до 24 лет) интересуют совершенно другие блогеры: TheBrianMaps, Марьяна Ро, Саша Спилберг, Катя Адушкина и Клава Кока. Все они снимают лайфстайл-влоги о своей жизни, и все, кроме TheBrianMaps, еще и поют.

Подписки пользователей в возрасте от 25 до 34 лет снова захватывают детские каналы: вероятно, родители со своих аккаунтов показывают ролики детям. Здесь в топ-5 входят Like Nastya Vlog, Super Senya, KiKiDo, Little Miss Sofia и AcademeG. Канал Like Nastya ведут родители семилетней Насти Радзинской. Они начали публиковать ролики с девочкой, когда ей не было и трех лет, и с тех пор она превратилась в настоящую звезду детского интернета: сегодня на ее канал подписаны более 70 миллионов человек. Ролики, которые снимают родители Насти, критикуют в сети за полное отсутствие дидактизма: девочка мусорит и портит вещи на камеру, но никогда не сталкивается с последствиями своих действий.

Единственный канал для взрослых в этом списке — это AcademeG, посвященный автомобилям. Его создатель называет ролики автокритикой и уверяет, что рассказывает на своем канале о машинах то, что никогда не расскажет автодилер.

Россияне от 35 до 44 тоже активно подписываются на детские каналы, но среди них появляется больше сообществ для совершеннолетней аудитории. На втором месте у этой возрастной группы находится телеканал «Еда», на пятом — канал об автомобилях Custom Box, на девятом — медицинский канал «Доктор Мамонтов», на десятом — «Брашоппинг», канал шоурума и интернет-магазина белья для женщин с большой грудью. У пользователей от 45 до 54 в топ вырываются каналы о садоводстве, лайфхаках, юморе и анекдотах, политике и истории. В подписках тех, кто старше 55, к этим темам добавляются религия и творчество.

Если попытаться составить по этим данным динамический портрет россиянина, то обнаружится, что на смену просмотру роликов о чужой жизни приходит многолетний родительский труд. Когда дети вырастают, а родители выходят из возраста молодежи даже по меркам Всемирной организации здравоохранения, у них неизменно появляется интерес к садоводству, анекдотам, политике и религии.

Россия из окна поиска

Как следует из данных, подготовленных «Диалогом» на основе статистики «Яндекса» и Google, событием года стал коронавирус — о вирусе и пандемии россияне задавали больше запросов, чем о любом другом событии 2020 года. Данные «Яндекса» свидетельствуют о том, что в 2020 году во всех регионах коронавирус стал самой популярной из быстрорастущих тем.

Однако самыми распространенными категориями среди топ-100 запросов стали «порно», «социальные сети», «образование», «видео» и «маркетплейсы». В «Диалоге» изучили число переходов со страницы результатов поиска в «Яндексе» на популярные сайты разных категорий: доски объявлений, интернет-торговля, новостные сайты и социальные сети. Среди изученных категорий с 2018 года сильнее всего выросла интернет-торговля. Например, число переходов на «Яндекс.Маркет» возросло в 1,4 раза, на Wildberries — в 8,6 раза, на «Озон» — в 7,3 раза. В топ-5 сайтов с объявлениями сильнее всего подрос «ЦИАН» (в 1,6 раза), среди новостных сайтов — «Комсомольская правда» (в 3,2 раза), среди соцсетей — Instagram (в 1,4 раза).

Первое место по числу поисковых запросов в 2020 году заняло слово «порно»: на него пришлось 0,49 процента всех запросов в «Яндексе». Однако в компании объясняют, что повышенный интерес к роликам для взрослых — видимость: в топ попадают запросы, которые все формулируют одинаково. При этом запросы на темы, которые можно сформулировать по-разному, занимают менее высокие позиции. Например, чтобы найти порно или «ВКонтакте», нужно просто вбить в строку поисковика одно слово. А вот запрос от человека, который хочет узнать статистику зараженных коронавирусом, может выглядеть по-разному: «ковид новые заражения», «коронавирус статистика», «данные о числе заболевших COVID-19» и так далее. Именно поэтому темы первого типа получают преимущество.

На втором месте среди запросов «Яндекса» была соцсеть «ВКонтакте», а третьем — YouTube. 0,16 процента запросов пришлись на переводчик, почти столько же — на «Одноклассники» и коронавирус. В топ-10 «Яндекса» также вошло слово «секс», сайт с бесплатными объявлениями «Авито», сам «Яндекс» и «Сбербанк онлайн».

Популярность запросов по этим темам практически не зависит от пола. Например, YouTube находился на втором месте и у мужчин, и у женщин, а переводчик — на четвертом. Оказалось, что женщины на 25 процентов чаще ищут Госуслуги, чем мужчины. Существенная разница состоит и в том, что женщин значительно меньше интересует порно. Женский топ запросов в «Яндексе» вообще получился чуть более разнообразным.

Самые популярные у мужчин запросы, которые они задавали минимум на 30 процентов чаще женщин, — это «порно», «секс» и Youtube. Аналогичный топ для женщин — «Учи.ру», почта Mail.ru и «Дневник.ру».

Статистика, составленная с учетом возраста пользователей, показала, что глобальные интересы россиян отличаются меньше, чем на YouTube. У подростков до 17 лет самыми популярными запросами, которые они задавали минимум на 30 процентов чаще, чем другие возрастные группы в среднем, стали «ВКонтакте» онлайн-переводчик и YouTube. У пользователей от 18 до 24 лет — «Вконтакте» и онлайн-переводчик, от 25 до 34 лет — портал Госуслуг, интернет-магазин «Детский мир» и фильмы 2020 года, от 35 до 44 — сайт «Учи.ру» и портал Госуслуг, от 45 до 54 — «Одноклассники», «Сбербанк онлайн» и Avito, а у людей старше 55 — «Одноклассники» и «Сбербанк онлайн». Рейтинг «Яндекса» показал, какими соцсетями предпочитают пользоваться люди разных возрастов. В возрастной группе до 34 лет, судя по поисковым запросам, лидирует «ВКонтакте», а после 35 — «Одноклассники».

Что касается конкретных событий, то помимо пандемии, по данным Google, жителей страны также интересовали выборы в США, поправки в конституцию России, бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи. Топ-5 самых быстрорастущих запросов в Google замкнули события в Белоруссии — после августовских выборов президента в стране начались протесты тех, кто не признал победу Александра Лукашенко.

Кроме того, россиян интересовали взрывы в Бейруте, обращение президента России Владимира Путина, бубонная чума, случаи заражения которой выявили в Монголии, и события в Нагорном Карабахе, где после военного конфликта часть территории перешла под контроль Азербайджана.

В то же время «Яндекс» отмечает, что в первую неделю года, еще до того, как тема пандемии заполонила новостную повестку, главным событием было убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Его устранили США в ходе удара по аэропорту Багдада 8 января. Эскалация конфликта между США и Ираном тогда вызвала тревогу у пользователей по всему миру: многие в шутку, а некоторые вполне всерьез опасались, что ликвидация Сулеймани развяжет третью мировую войну. Ведь в тот же день в небе над Тегераном загорелся Boeing, в котором находились граждане США и Канады (176 человек на борту погибли). Люди всего мира, в том числе россияне, начали публиковать в соцсетях антивоенные призывы. Тогда они не подозревали, что реальная угроза миру исходит не из Ирана и не из США, а из китайского Уханя.

Данные о том, какие вопросы (запросы с вопросительными словами) россияне задавали в «Яндексе» в 2020 году, выглядят весьма обнадеживающе. Пользователей интересовало, какой праздник приходится на день запроса, сколько лететь от Земли до Марса, что должен делать мужчина по дому и когда в 2020 году Пасха. Кроме того, существенная часть запросов пришлась на вопросы вроде «что посмотреть», «что приготовить на ужин», «чем заняться дома».

Правда, статистика самых популярных вопросов по версии Mail.Ru выглядела чуть более тревожной. Среди женщин наибольшей популярностью пользовались вопросы на медицинскую тематику: как сшить медицинскую маску, сколько человек заразились коронавирусом в России и как забеременеть. Мужской пол больше всего волновало, как рисовать аниме, как добавить человека в черный список во «ВКонтакте», а также информация о том, что такое коронавирус и как получить пропуск на время карантина.

При этом по версии «Яндекса» вопрос «какой сегодня праздник» оказался самым популярным и среди женщин, и среди мужчин абсолютно во всех возрастных категориях — эти данные показали, что желание праздника оказалось в 2020 году важнее всего.