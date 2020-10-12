Раскрыты доходы самых богатых тиктокеров России

Журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам из TikTok от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. В список попали не только россияне, но и уроженцы стран СНГ, которые переехали в Россию.

Лидером рейтинга стал 22-летний Рахим Абрамов, до 16 лет живший в Узбекистане. На канал подписаны 9,5 миллиона юзеров. Согласно подсчетам журналистов, молодой человек заработал почти 10,5 миллиона рублей. Сейчас он снимает развлекательные ролики и записывает песни.

Материалы по теме «Я всего лишь веселилась» Юная американка покивала головой на камеру и стала мировой звездой. Как у нее это получилось? Миллионы из воздуха Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть

На второй строчке оказалась 21-летняя Дина Саева, жившая с семьей в столице Таджикистана. Она собрала на канале более 16,4 миллиона подписчиков. С июля 2019 за 12 месяцев она заработала 4,9 миллиона рублей с помощью TikTok. Третье место досталось 23-летнему белорусу Алексею Савко, его канал насчитывает 6,5 миллиона пользователей. За год блогер заработал 4,8 миллиона рублей.

Следом идут Юлия Гаврилина (3,32 миллиона рублей), Валя Карнавал (3,2 миллиона рублей), Даня Милохин (почти 2,9 миллиона рублей), Кирилл и Артем Верзаковы (2,5 миллиона рублей), Анна Калашник (2 миллиона рублей) и Ася Покров (1,9 миллиона рублей). Закрывает десятку 20-летняя Диана Астер, заработавшая на TikTok около 1,5 миллиона рублей.

В августе 2020 года Forbes составил список самых богатых звезд TikTok. Лидеры рейтинга оказались долларовыми миллионерами.