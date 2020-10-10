В Пакистане заблокировали TikTok за «непристойный контент»

В Пакистане заблокировали популярное приложение TikTok за «невозможность отфильтровывать аморальный и непристойный контент». Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на телекоммуникационный регулятор страны.

Отмечается, что такое решение было основано на жалобах жителей страны. В случае, если разработчики приложения пересмотрят свою политику, Пакистан готов отменрить запрет.

Представители приложения отметили, что придерживаются норм закона тех стран, где живут его пользователи. При этом они добавили, что будут в дальнейшем работать с властями Пакистана для урегулирования этого вопроса.

Еще в июле Пакистан вынес TikTok последнее предупреждение о блокировке. Тогда в управлении телекоммуникаций страны заявили, что в случае невыполнения требований запретят соцсеть навсегда.