YouTube запустит аналог TikTok

Видеохостинг YouTube запустит новый сервис под названием Shorts. Как сообщается в блоге компании, он будет предназначен для коротких роликов под музыку.

Пользователи Shorts смогут создавать контент, используя только мобильный телефон. Новый сервис позволит склеивать несколько роликов в один, изменять скорость воспроизведения, а также накладывать популярную музыку.

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Shorts станет своеобразным аналогом TikTok: короткие видео в нем будут воспроизводиться вертикально, а пользователи смогут переключаться между ними с помощью свайпа. «Мы хотим, чтобы новое поколение создателей мобильного контента организовало свое сообщество на YouTube, используя Shorts», — говорится в блоге видеохостинга.

Бета-тестирование нового сервиса начнется в ближайшие дни. Первой страной, в которой запустят Shorts, станет Индия — там TikTok заблокирован.

Весной 2019 года стало известно, что компания Google (владеет YouTube) внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube. Классификатор, работающий на базе искусственного интеллекта, запустили в 2017 году, когда на видеохостинге появилось большое число низкокачественных роликов для детей, которые содержали сцены насилия, нарушали авторское право и при этом не блокировались при помощи фильтров родительского контроля.