Раскрыты доходы российских блогеров

Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета возглавил блогер Валентин Петухов, которые заработал за год более 176 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на рейтинг Forbes.

Петухов ведет YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom.

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На втором месте журналист Юрий Дудь, доходы которого составили порядка 90 миллионов рублей в год. Третья строчка рейтинга досталась блогеру и телеведущей Анастасия Ивлеевой. Годовой доход звезды — 57,7 миллиона рублей.

В топ-10 вошли также Oblomoff (Олег Григорьев) с заработком 52,5 миллиона рублей в год, Ида Галич — 51 миллион рублей, Макс +100500 (Максим Голополосов) — 44,9 миллиона рублей, Саша Спилберг — 44,9 миллиона рублей, Амиран Сардаров — 38, 8 миллиона рублей в год и другие.

Ранее российская версия журнала Forbes представила список самых успешных блогеров рунета. В список вошли в том числе Ксения Собчак, запустившая на YouTube передачу «Осторожно, Собчак!», телеведущая Анастасия Ивлеева, создавшая собственное YouTube-шоу и начавшая продюсерскую деятельность, и Юрий Дудь, выпускающий интервью и документальные фильмы в программе «вДудь».

Также журнал признал самыми успешными Валентина Петухова (Wylsacom), Екатерину Трофимову (Kate Clapp), Александру Балковскую (Саша Спилберг), которые не работали на телевидении или в СМИ до того, как стали популярными в сети.

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