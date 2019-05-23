YouTube запустил чистку от шокирующего контента

Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с разработкой.

По данным собеседников издания, программа, известная в компании как trashy video classifier, работает на базе искусственного интеллекта. Как пояснил Bloomberg бывший сотрудник YouTube, классификатор начали тестировать еще в 2015 году, однако запустили его только после серии инцидентов Elsagate в 2017 году, когда на видеохостинге появилось большое число низкокачественных роликов для детей, которые содержали сцены насилия, нарушали авторское право и при этом не блокировались при помощи фильтров родительского контроля. Тогда массовое появление подобного контента вызвало недовольство рекламодателей и привело к бойкотированию YouTube с их стороны.

Материалы по теме «Нам это осточертело» Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?

Представитель Google подтвердил, что компания действительно использует специальный классификатор, который просматривает ролики на домашней странице YouTube и панели с рекомендациями. Программа анализирует жалобы пользователей на видео, а также другие данные, в частности количество лайков и дизлайков под роликами. В результате внедрения системы видеохостинг получил возможность регулировать распространение шокирующего контента, отмечает Bloomberg.

При этом, пишет издание, многие бывшие и нынешние сотрудники YouTube считают, что компания обращает внимание на подобные проблемы, только когда ей начинают угрожать финансовые потери или под внешним давлением (как в случае с распространением роликов экстремистского характера).

В январе сообщалось, что администрация YouTube запретила публиковать на платформе ролики с угрожающими жизни пранками и челленджами. Кроме того, видеохостинг запретил использовать в качестве миниатюр к видео картинки вопиющего содержания, например порнографию или сцены насилия, а также размещать в роликах внешние ссылки на сайты с порнографией и насилием.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!