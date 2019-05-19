Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Как сообщил автор проекта Animaction Decks Алексей Юревич «ВКонтакте», жалобу подала телекомпания «ВИД», выпускающая телепередачу.

В разговоре с порталом «Игры Mail.Ru» он рассказал, что представители «ВИД» уже обращались к нему 17 мая. Они обвинили аниматоров в нарушении авторских прав и потребовали компенсацию 100 тысяч рублей за использование их логотипов без разрешения.

Кроме того, «ВИД» разрешила оставить ролик при условии, что они будут выплачивать ежемесячные роялти студии в размере 30 тысяч рублей. В итоге создатели видео отказались и пообещали выпустить обновленную версию с вырезанным лого 20 мая.

Видео появилось на YouTube-канале Animation Decks 12 мая. Видео обыгрывает сценарий телепередачи, с тройками игроков, финальным этапом и предложением главному антагонисту Шао Кану сыграть в суперигру. Вооруженный ножами Якубович расправляется с противниками, раздавая подарки и предлагая угадывать слова.

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