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Леонида Якубовича представили бойцом Mortal Kombat

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В сети набирает популярность видео, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat. Ролик размещен на YouTube-канале animaction decks.

Видео обыгрывает сценарий телепередачи, с тройками игроков, финальным этапом и предложением главному антагонисту Шао Кану сыграть в суперигру. Вооруженный ножами Якубович расправляется с противниками, раздавая подарки и предлагая угадывать слова. В ролике используется нарезка выражений ведущего, произнесенных в разное время в эфирах программы.

Подобное видео с бизнесменом Алишером Усмановым и оппозиционером Алексеем Навальным в роли персонажей Mortal Kombat появилось в 2017 году. По сюжету ролика победу одерживает Усманов и предпочитает в качестве финального удара произнести «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

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