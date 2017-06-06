Полицейские помогли Усманову победить Навального в Mortal Kombat

В сети набирает популярность видеоролик, в котором бизнесмен Алишер Усманов и оппозиционер Алексей Навальный представлены в лице персонажей популярной игры Mortal Kombat. Видео опубликовало в Facebook-сообществе «Лентач».

За несколько часов после публикации ролик набрал более 33 тысяч просмотров.

В нем использованы несколько фраз, которые Усманов и Навальный произносили в видеообращениях друг к другу. «Битва» сопровождается ударами после коротких реплик, а также появлением других персонажей: журналиста Анатолия Шария и полицейских.

По сюжету ролика победу одерживает Усманов и предпочитает в качестве финального удара произнести «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Алишер Усманов записал первое видеообращение к оппозиционеру 18 мая в ответ на обвинения в участии в государственной приватизации, которые упоминались в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Во втором ролике бизнесмен сравнил Навального с Полиграфом Шариковым. После этого он организовал конкурс лучших мемов и пообещал дарить в качестве вознаграждения iPhone 7 Plus и футболки с его автографом.