Усманов записал видеообращение накануне суда с Навальным

Видео: Алишер Усманов / YouTube

Бизнесмен Алишер Усманов записал видеобращение к интернет-аудитории накануне судебной тяжбы с оппозиционером Алексеем Навальным, который выступает ответчиком по иску о клевете на предпринимателя. Ролик опубликован на YouTube.

В 12-минутной записи Усманов опровергает предъявленные ему обвинения. По словам бизнесмена, он никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал на свободном рынке по высокой рыночной стоимости.

18 мая Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера. Финансовых претензий по иску Усманов не выдвигал, уточняет газета «Коммерсантъ».

В начале марта в сети было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок.

Кроме того, сообщалось, что предприниматель якобы разбогател благодаря связям с государством и занижению затрат на оплату труда сотрудникам своих промышленных предприятий.

Усманов отверг все обвинения Навального, назвал его слова ложью и пообещал подать в суд. Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что не будет комментировать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев».