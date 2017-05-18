Навальный пообещал ответить Усманову по пунктам

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал ответить «по пунктам» на видеообращение бизнесмена Алишера Усманова. Об этом он в четверг, 18 мая, написал на своей странице в Facebook.

К посту Навальный прикрепил ролик предпринимателя, «чтобы не было вопросов в том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова».

Видеообращение Усманова было опубликовано на его YouTube-канале 17 мая. В 12-минутном ролике бизнесмен отвергает все обвинения оппозиционера в свой адрес. Он, в частности, отмечает, что никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобрел на свободном рынке и по высокой рыночной стоимости.