Усманов обвинил Навального во лжи

Бизнесмен Алишер Усманов отверг все обвинения оппозиционера Алексея Навального и назвал его слова ложью. Об этом предприниматель заявил в интервью газете «Ведомости». «Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, — это ложь», — подчеркнул он.

Опровергая заявления Навального, Усманов рассказал, что акт пожертвования усадьбы в Знаменском благотворительному фонду был частью сделки по приобретению им земельного участка для его присоединения к территории его загородного дома.

Усманов опроверг заявления Навального об участии в приватизационных сделках, на которых «сколотил свое состояние». По словам бизнесмена, он никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал «на свободном рынке по достаточно высокой рыночной стоимости у частных собственников». Единственный актив, приобретенный Усмановым и его партнерами у государства, — это лицензия на разработку месторождения Удокан, что стало одной из самых крупных сделок по приобретению права пользования недрами в России, рассказал он.

Также Усманов обратил внимание на то, что Навальный плохо знаком с характером деятельности предприятий «Металлоинвеста», обличая якобы низкие зарплаты «шахтеров». Он напомнил, что там добыча ведется открытым способом, и шахтеров нет. Бизнесмен рассказал, что сотрудники «Металлоинвеста» получают зарплату, превосходящую среднюю по региону. При этом, по его словам, сравнение с США некорректно, так как производительность труда на человека на предприятиях «Металлоинвеста» ниже, чем на аналогичных предприятиях на Западе. Компания следует социально ориентированной политике, платит зарплату десяткам тысяч человек и осознает, что в условиях низкой территориальной мобильности и высокого среднего возраста персонала стремиться к быстрой модернизации чревато безработицей, отметил он.

Кроме того, Усманов заявил, что не вмешивается в деятельность своих медийных активов, и его нельзя обвинить в «насаждении цензуры». Единственный прецедент с отстранением главного редактора «Власти» Максима Ковальского был связан с этически недопустимым стилем и тоном, и сегодня он снова работает в «Коммерсанте».

По словам Усманова, он не перестал быть резидентом России, где платит налоги и как физическое лицо, и как совладелец активов. Как физическое лицо Усманов заплатил в России с учетом налоговой декларации за 2016 год более 400 миллионов долларов. Бизнесмен также рассказал, что в последний период времени основной доход ему приносят инвестиции в высокотехнологичные компании за рубежом и в России.

Ранее Усманов заявил, что собирается подать в суд на Навального в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях.

В начале марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».