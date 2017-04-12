Бизнес
 

Усманов обвинил Навального во лжи

Перейти в «Мою Ленту»
Алишер Усманов
Алишер Усманов

Бизнесмен Алишер Усманов отверг все обвинения оппозиционера Алексея Навального и назвал его слова ложью. Об этом предприниматель заявил в интервью газете «Ведомости». «Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, — это ложь», — подчеркнул он.

Опровергая заявления Навального, Усманов рассказал, что акт пожертвования усадьбы в Знаменском благотворительному фонду был частью сделки по приобретению им земельного участка для его присоединения к территории его загородного дома.

Усманов опроверг заявления Навального об участии в приватизационных сделках, на которых «сколотил свое состояние». По словам бизнесмена, он никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал «на свободном рынке по достаточно высокой рыночной стоимости у частных собственников». Единственный актив, приобретенный Усмановым и его партнерами у государства, — это лицензия на разработку месторождения Удокан, что стало одной из самых крупных сделок по приобретению права пользования недрами в России, рассказал он.

Также Усманов обратил внимание на то, что Навальный плохо знаком с характером деятельности предприятий «Металлоинвеста», обличая якобы низкие зарплаты «шахтеров». Он напомнил, что там добыча ведется открытым способом, и шахтеров нет. Бизнесмен рассказал, что сотрудники «Металлоинвеста» получают зарплату, превосходящую среднюю по региону. При этом, по его словам, сравнение с США некорректно, так как производительность труда на человека на предприятиях «Металлоинвеста» ниже, чем на аналогичных предприятиях на Западе. Компания следует социально ориентированной политике, платит зарплату десяткам тысяч человек и осознает, что в условиях низкой территориальной мобильности и высокого среднего возраста персонала стремиться к быстрой модернизации чревато безработицей, отметил он.

Кроме того, Усманов заявил, что не вмешивается в деятельность своих медийных активов, и его нельзя обвинить в «насаждении цензуры». Единственный прецедент с отстранением главного редактора «Власти» Максима Ковальского был связан с этически недопустимым стилем и тоном, и сегодня он снова работает в «Коммерсанте».

По словам Усманова, он не перестал быть резидентом России, где платит налоги и как физическое лицо, и как совладелец активов. Как физическое лицо Усманов заплатил в России с учетом налоговой декларации за 2016 год более 400 миллионов долларов. Бизнесмен также рассказал, что в последний период времени основной доход ему приносят инвестиции в высокотехнологичные компании за рубежом и в России.

Ранее Усманов заявил, что собирается подать в суд на Навального в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях.

В начале марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Инвестируем прежде всего в людей и новые тренды»
Усманов подаст против Навального иск за клевету
Госдума отклонила проверку расследования ФБК о Медведеве
Медведев ответил на обвинения ФБК словами о людях со шкурными целями
Последние новости
Путин допустил для террористов отмену решений о предоставлении гражданства
Усманов обвинил Навального во лжи
Солдат в Забайкалье погиб в результате взрыва у бывшего склада боеприпасов
Под Марианской впадиной нашли следы жизни
Минздрав предложил безработных и самозанятых лишить бесплатных полисов ОМС
Конашенков раскритиковал заявления США об «эффективности» удара в Сирии
Путин сравнил союзников США с китайскими болванчиками
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
07:01 11 апреля 2017

Tax free во спасение

Правительство заставит интуристов оживлять российскую экономику
20:34 11 апреля 2017

United Airlines потеряла 750 миллионов долларов из-за снятого с рейса пассажира

19:51 31 марта 2017

Литва и Латвия объединились с Польшей и Украиной против «Газпрома»

13:08 7 апреля 2017

«МегаФон» победил в двух номинациях конкурса «Лучший поставщик 2016 года»

Бизнес
 — 
07:11 Сегодня

Подрезанные крылья

Минпромторг столкнулся со сложностями при реализации программы развития авиапрома
16:48 11 апреля 2017

Shell призналась в связях с нигерийскими коррупционерами

19:51 11 апреля 2017

Власти Крыма продадут завод шампанского «Новый свет»

06:21 1 апреля 2017

У построенного Трампом казино появились новые владельцы

Бизнес
 — 
16:24 3 апреля 2017

Пора платить

У москвичей остался месяц на уплату налога на имущество
13:59 11 апреля 2017

Украинский энергохолдинг предъявил России претензии на полмиллиарда долларов

18:07 11 апреля 2017

Суд признал банкротом ретейлера Kira Plastinina

18:40 31 марта 2017

Аэропорт Норильска обвинил S7 в дестабилизации работы воздушной гавани

Россия
«Не все говорят, что надо взрывать»
Российские мусульмане о жизни в период обострения исламофобии
Михаил Лабковский: «Ребенка возьмем и что-то наладится»
О чем должны помнить те, кто собираются стать приемными родителями
Гагарин, я вас любила
Город, живущий именем, памятью и временем первого космонавта
Минздрав предложил безработных и самозанятых лишить бесплатных полисов ОМС
Путин допустил для террористов отмену решений о предоставлении гражданства
Путин сравнил союзников США с китайскими болванчиками
Российский МИД ответил на ультиматум госсекретаря США
Все материалы
Мир
Family members of a Kashmiri Muslim pilgrim wait outside the closed gate of a hajj house as they wait to send him off for the annual hajj pilgrimage to the holy city of Mecca, in Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Aug. 10, 2016. The hajj pilgrimage, which is among the five pillars of Islam, attracts around 3 million Muslims worldwide each year. (AP Photo/Mukhtar Khan)Неси свой полумесяц
Легко ли быть мусульманином в стране священных коров
Серджо Маттарелла и Владимир ПутинСкучно, девочки, но терпимо
Рассуждая о ситуации в Сирии, Путин цитировал Остапа Бендера
Пацан сказал, пацан не сделал
Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы
Сравнение Асада с Гитлером на брифинге в Белом доме вызвало возмущение
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
Тиллерсон задался вопросом о целесообразности заботы американцев об Украине
В Совбез ООН внесен новый проект резолюции по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко может сместить третья сила»
Эксперт ВШЭ Дмитрий Болкунец — о метаниях Минска между Россией и Западом
Порошенко подписал позволяющий заочное осуждение Януковича закон
Валерия ГонтареваОна ушла
Глава Нацбанка Украины Гонтарева все-таки подала в отставку
Украинские пограничники предложили пожаловаться на съездивших в Крым
Украинский генерал приказал бойцам ВСУ убрать флаги «Правого сектора» с палаток
Украина возмутилась визитом британских политиков в Крым
Эксперт назвал возможные сценарии смены власти в Белоруссии
Все материалы
Финансы
Великий рост
Россиянам пообещали «существенную» прибавку к зарплатам
Силуанов понадеялся на избавление от «голландской болезни»
Отдадут натурой
К чему приведет введение новых правил на рынке ОСАГО
Россия задумалась о выделении миллиарда долларов Белоруссии
Роспотребнадзор опроверг данные о сокращении ассортимента в магазинах
Отток мигрантов назвали угрозой для экономики России
Налоговый маневр сочли бесполезным для вывода бизнеса из тени
Все материалы
Бизнес
Tax free во спасение
Правительство заставит интуристов оживлять российскую экономику
Подрезанные крылья
Минпромторг столкнулся со сложностями при реализации программы развития авиапрома
Недвижимость с поправкой на МЦК
Развитие центрального кольца повысит ликвидность квартир
United Airlines потеряла 750 миллионов долларов из-за снятого с рейса пассажира
Усманов обвинил Навального во лжи
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Shell призналась в связях с нигерийскими коррупционерами
Все материалы
Силовые структуры
Полет «Альбатроса»
Авиация ВМС Индии сняла с вооружения самолеты Ту-142МЭ
Сотрудники полиции на Рочдельской улицеЭлементарно попали
Начался суд над полицейскими, допустившими перестрелку у ресторана Elements
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
Солдат в Забайкалье погиб в результате взрыва у бывшего склада боеприпасов
Конашенков раскритиковал заявления США об «эффективности» удара в Сирии
В Дагестане на автотрассе ликвидированы трое бандитов
Пентагон подтвердил рассмотрение планов введения бесполетных зон в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Не дали возбудиться
Раскрыта глубинная природа человеческой боли
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Под Марианской впадиной нашли следы жизни
Ученые придумали самый сложный полупроводниковый микропроцессор
Ученые назвали новое полезное свойство свежих фруктов
Разрезающий фрукты дрон-«ниндзю» показали на видео
Все материалы
Спорт
Туринский день сурка
«Ювентус» дома разгромил «Барселону» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
Александр УсикЛом, Ус и Гвоздь
Как украинцы забрались на боксерский Олимп
Голубая мечта красно-белых
Отрыв «Спартака», провал «Зенита» — среди ярких моментов 22-го тура РФПЛ
Полиция посчитала взрыв в Дортмунде целенаправленной атакой на «Боруссию»
«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Гендиректор «Боруссии» рассказал о шоковом состоянии команды после взрыва
Пострадавший при взрыве футболист «Боруссии» Бартра получил порезы
Все материалы
Культура
Юрий ГагаринКосмосом навеяло
Как Гагарин вдохновил рок-звезд, советских певцов и фриков
«Снежная королева»Месть, видео и вирус танца
В Петербурге открывается крупнейший в России балетный фестиваль
«Столкновения с русской армией наши герои бы не выдержали»
Мишель Родригес о сложных эмоциях и русском следе в «Форсаже 8»
Лана Дель Рей показала обложку будущего альбома
Берлинскую стену обнесут забором
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
Художница сделала скульптуру из гнилых человеческих зубов
Все материалы
Интернет и СМИ
Всем командует Кремль
Лучшие журналисты мира демонизируют Россию, но списывают у русских коллег
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Анон, девственник, бородат
Почему никто не сможет победить ненавидящих и унижающих всех троллей
Комик нашел пять способов выжить и сохранить отношения во время похода в IKEA
«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили пользователей сети
Американский поисковик начал переводить U.S.A. как «Российскую Федерацию»
Мопс сыграл всех героев «Теории большого взрыва» и стал любимцем соцсетей
Все материалы
Ценности
Глаз зацепился
Чем бренды позабавили посетителей на Salone del Mobile
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Новый экипировщик олимпийской команды России представил линию Russians Did It!
Louis Vuitton поработал с Джеффом Кунсом
Итальянцы предложили проект парусной яхты с балкончиками
Художник-самоучка создал платки для Longchamp
Chanel превратил Кару Делевинь в скейтера
Все материалы
Путешествия
Вписаться в бюджет
Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
Дрянной патриотичный осетиниано
Почему Кавказ манит, несмотря на сломанную руку и серые горы
Представлено «самое высокотехнологичное» самолетное кресло в мире
Американская авиакомпания столкнулась с дефицитом вина из-за пассажиров
Россиян предостерегли от отмены туров в Турцию
Москвич прошел все пункты контроля в аэропорту Пулково по чужому паспорту
Все материалы
Из жизни
С орком под венец
Как проходят модные тематические свадьбы
Космические лайки
Как выглядят селфи в невесомости: бытие астронавтов в соцсетях
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Юный австралиец провалился в пространство между вагоном и платформой
Брэда Питта заподозрили в романтическом интересе к Сиенне Миллер
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
В Австралии призвали бойкотировать халяльные пасхальные яйца
Все материалы
Слишком низкие внедорожники и кроссоверы
Машины для плохих дорог, которые припали к ним слишком близко
Не родившийся Porsche, который мог стать популярным в России
Забытые концепт-кары: бюджетный седан Porsche C88
Самый большой «Фольксваген»
Первый тест VW Teramont — огромного кроссовера от Volkswagen
Грузовики. Грузовики?!
Очень маленькие машинки, которые тоже можно назвать грузовиками
Ford показал эволюцию полицейских машин за 67 лет
Самую дорогую «Ладу» 4×4 с кожаным салоном запустили в серию
Девушка бросила «Мерседес» на 20 лет из-за потерянных ключей
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы