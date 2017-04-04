Медведев ответил на обвинения ФБК словами о людях со шкурными целями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал акции протеста, прошедшие 26 марта в ряде городов России, а также обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода [компрометирующие] сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — подчеркнул глава правительства. Он также назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот», передает РИА Новости.

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Кроме того, Медведев добавил, что организатор митингов — «судимый персонаж», подставляющий молодых людей для достижения шкурных целей (речь, вероятно, идет об основателе Фонда, оппозиционере Алексее Навальном, который имеет две судимости — прим. «Ленты.ру»).

Эти высказывания премьера стали первой публичной реакцией на расследование ФБК, которое привело к массовым акциям в разных городах страны. Часть выступлений, включая митинги в Москве и Санкт-Петербурге, не были санкционированы властями. В столице, по официальным данным, на Тверскую улицу в центре города вышли около восьми тысяч человек. По информации мэрии, задержаны были около 600 участников.

Власти Москвы предлагали альтернативные площадки для проведения мероприятия (в Сокольниках и Люблино), но организаторы акции отказались от них.