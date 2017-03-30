Песков рассказал о косвенном подкупе юных участников митинга в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о случаях косвенного подкупа участников несанкционированного митинга в Москве. Так он в четверг, 30 марта, прокомментировал собственное высказывание о том, что некие лица обещали молодым людям денежные вознаграждения за участие в акции, передает ТАСС.

«Вы сами, наверное, видели в интернете (...) И про видео мальчика, и про различные обещания, опубликованные в Twitter, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге (...) Это не что иное, как косвенный подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами», — подчеркнул официальный представитель Кремля, имея в виду заявления организатора акции оппозиционера Алексея Навального, который пообещал судиться в Европейском суде по правам человека за каждого задержанного.

Материалы по теме «В этом тупике они будут выходить на улицы» Парламентские партии о том, почему граждане протестуют и к чему это приведет

27 марта Песков заявлял, что у правоохранительных органов есть данные о денежных вознаграждениях для несовершеннолетних за участие в несанкционированной акции в столице. «Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, то, наверное, какие-то подтверждения будут представлены общественности», — отмечал он.

Комментируя само шествие, представитель Кремля подчеркивал, что власти уважают право россиян высказывать свою гражданскую позицию, но только в рамках, предусмотренных законом.

26 марта на Тверской улице в Москве состоялся несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.