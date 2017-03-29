Матвиенко предложила повсеместно создать специальные площадки для митингов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила определить в российских городах специальные площадки для проведения митингов. Об этом в среду, 29 марта, она рассказала журналистам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В законодательстве прописаны условия. Одним из этих условий является согласование места проведения митинга. Это не чья-то прихоть, власти несут ответственность за безопасность людей. Должны выбираться места, которые не нарушают движение автомобилистов и пешеходов, чтобы это не мешало благоустройству», — заявила она. По ее мнению, в каждом городе страны должны быть такие площадки.

Если организаторы акции не согласны с отказом в ее проведении, им следует обращаться в суд с апелляцией, добавила Матвиенко. В противном случае, митинг будет считаться несанкционированным, и власти не смогут обеспечить безопасность людей, которые решат в нем участвовать. Спикер подчеркнула, что организаторы не должны призывать граждан присоединяться к несогласованному мероприятию.

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«Также нельзя допускать насилие или противостояние сотрудникам органов правоохранительного порядка. За это в любом государстве всегда очень жесткое наказание, они выполняют свои служебные обязанности», — уточнила она.

Ранее 29 марта Матвиенко заявила о необходимости диалога между властью и обществом. «Я соглашусь, что нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», — констатировала сенатор.

26 марта в ряде российских городов прошли антикоррупционные митинги, некоторые из которых были несанкционированными. В столице, по оценкам полиции, на улицу вышли около семи-восьми тысяч человек. Полиция задержала более 600 человек, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников РИА Новости.

Согласно российской Конституции, граждане имеют право проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, если это не нарушает установленный порядок.