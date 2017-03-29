Матвиенко отказалась «прятать голову под крыло» после акций протеста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по созданию новых площадок для диалога власти и общества. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 марта.

«Я соглашусь, что нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло. У нас при Совете Федерации работает Совет по взаимодействию с институтами гражданского общества. Очевидно, этого недостаточно», — сказала Матвиенко в ответ на выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании Совфеда.

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Нарусова заявила, что необходимо победить конфронтацию, которая наметилась в обществе. По ее мнению, государство должно выстроить более конструктивный диалог с населением.

«О том, как происходит этот диалог сейчас, мы многие наблюдали в воскресенье в разных регионах страны, причем не только в Москве и Петербурге, но и в Омске, Новосибирске и других регионах», — отметила она.

26 марта в Москве прошел несогласованный антикоррупционный митинг. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие семь-восемь тысяч человек. Около 600 участников акции протеста были задержаны. В этот день протестные акции прошли также в нескольких российских городах, в ряде из них, в частности, в Перми и Барнауле, законно.