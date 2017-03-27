В Кремле пообещали учесть настрой законно митингующих граждан

В Кремле примут во внимание настрой, которые продемонстрировали участники согласованных акций протеста, прошедших на выходных в ряде городов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 27 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения и так далее, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание», — сказал официальный представитель Кремля.

Он воздержался от ответа на вопрос, последует ли какая-то реакция со стороны властей на звучавшие в ходе протестов требования, но вместе с тем подчеркнул, что все законно прошедшие акции «не останутся без внимания».

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Ранее в понедельник Песков подчеркивал, что власти не могут проявлять уважения «к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение», тем более несовершеннолетних.

Он также сообщил о наличии данных, подтверждающих, что подросткам предлагали денежное вознаграждение «в случае их задержания представителями органов правопорядка».

Накануне, 26 марта, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и его сторонники провели шествие в центре Москвы, вопреки запрету властей. По официальным данным, в нем участвовали до восьми тысяч человек, по неофициальным — до 30 тысяч. Организаторы акции выступали с требованием разбирательства по следам расследования ФБК, опубликованного в начале марта. В нем шла речь о якобы связанных с главой российского правительства Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах, через которые он с помощью доверенных лиц, как утверждают авторы материала, управляет многомиллиардными активами. В Кремле его назвали «примером творчества осужденного гражданина».

Одновременно с шествием по Москве 26 марта протестные акции прошли в нескольких российских городах, на некоторых территориях (в частности, в Перми и Барнауле) они прошли законно.