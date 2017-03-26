По факту посягательства на жизнь полицейского на митинге в Москве возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь полицейского на несанкционированном митинге в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы. В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщила она.

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В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и задержание лиц, причастных к произошедшему, добавила Иванова.

Акция на Тверской не была согласована с московским правительством. Там предлагали перенести ее в Сокольники и в Люблино, однако организаторы отказались это делать. Общее число протестующих, вышедших на Тверскую, по оценкам ГУВД Москвы, достигало 7-8 тысяч человек.

Число задержанных превысило 500 человек.