Полицейского госпитализировали после удара по голове на шествии в Москве

Полицейский пострадал во время несогласованной акции в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

«При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику полиции одним из участников акции был нанесен удар по голове. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали в полиции.

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По последним данным, в ходе митинга были задержаны более 500 человек, у одного из них при себе обнаружили газовый пистолет.

Всего, по данным полиции, на шествие в центре Москвы вышли 7-8 тысяч человек.

Акция на Тверской не была согласована с московским правительством. Там предлагали перенести ее в Сокольники и в Люблино, однако организаторы отказались это делать.