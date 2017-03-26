У участника митинга в Москве обнаружили газовый пистолет

У одного из задержанных во время несанкционированной акции протеста в Москве обнаружили газовый пистолет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Видеозапись задержания и изъятия оружия публикует телеканал RT.

«Обнаружили пистолет Макарова, газовый, с разрешением», — сказал собеседник агентства, уточнив, что во время акции оружие никак не применялось.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в Москве на несанкционированной акции протеста, организованной Алексеем Навальным, задержаны более 500 человек. Всего, по данным ГУВД Москвы, на шествие вышли 7-8 тысяч человек.