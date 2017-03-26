Силовые структуры
 

ГУВД Москвы назвало число протестующих на Тверской

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Здание ГУВД Москвы
Здание ГУВД Москвы

На Тверской улице Москвы собрались на несанкционированную акцию протеста около 7-8 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МВД.

Антикоррупционное шествие началось в 14:00 мск. Участники акции сообщают о массовых задержаниях, в том числе задержан и организатор мероприятия, оппозиционер Алексей Навальный.

Заявку на проведение мероприятия в центре столицы подавал Навальный, однако городские власти отказали ему, предложив альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Тем не менее организаторы акции отказались от предложенных вариантов и выразили намерение выйти на Тверскую улицу.

Разъяснение относительно недопустимости проведения несогласованного мероприятия опубликовано на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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