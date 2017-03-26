Участники акции в Москве сообщили о первых задержанных

Участники акции в Москве в соцсетях сообщают о первых задержаниях. Как пишет активист Денис Стяжкин в Twitter, возле станции метро «Белорусская» задержаны 15 человек.

Ранее в воскресенье, 26 марта, сообщалось о задержаниях на оппозиционных митингах во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Акция оппозиции в столице должна начаться в 14:00. С московскими властями мероприятие не согласовано. Городские власти и правоохранительные органы указали организаторам акции на ее незаконность.

Сторонники оппозиции изначально планировали провести шествие от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также митинг на улице Охотный Ряд. Власти Москвы акцию не согласовали, предложив другое место, однако оно не устроило активистов.