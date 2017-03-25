Прокуратура предостерегла сторонников Навального от нарушения закона

Прокуратура Москвы выступила с предупреждением организаторам и участникам несогласованной акции 26 марта о недопустимости нарушений закона. Текст обращения опубликован на сайте надзорного ведомства.

«Правительством Москвы акция не согласована, организаторам предложены альтернативные места проведения, от которых организаторы отказались лично. Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие — прямое нарушение закона», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что организаторам публичных мероприятий, в частности, Алексею Навальному направлены предостережения.

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

В пятницу, 24 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал незаконными призывы поучаствовать в шествии по Тверской улице Москвы в рамках акции, инициированной Навальным. «Это фактически не что иное, как провокация», — сказал он.

23 марта полиция Москвы призвала жителей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, намеченном на воскресенье.

О том, что мэрия отказала Навальному в шествии от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный Ряд, стало известно 18 марта.