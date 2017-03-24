Песков назвал провокацией призывы участвовать в шествии по Тверской

Призывы поучаствовать в шествии по Тверской улице Москвы в рамках акции, инициированной оппозиционером Алексеем Навальным, незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 24 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на «заблаговременную работу» московских органов власти и правопорядка, которые информируют граждан о том, что возможные акции «будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы».

Накануне, 23 марта, полиция Москвы призвала жителей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, намеченном на воскресенье. «С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции», — говорилось в официальном заявлении главка.

18 марта стало известно, что мэрия Москвы отказала Навальному в шествии от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный Ряд.

