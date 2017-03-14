Навальный вознамерился провести антикоррупционный митинг в Москве

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал заявку на проведение митинга в Москве. Об этом во вторник, 14 марта, он сообщил в своем Facebook.

Политик уточнил, что планирует провести шествие против коррупции 26 марта.

По информации «Интерфакса», в случае, если заявка будет одобрена, шествие пройдет от 1-й Тверской-Ямской улицы и до улицы Охотный Ряд. Предположительная численность митинга — 15 тысяч человек.

Отмечается, что организаторы намерены использовать сцену, звукозаписывающую аппаратуру и плакаты.

Навальный намерен баллотироваться в президенты в 2018 году. Согласно нынешнему законодательству, он не может выдвинуть свою кандидатуру из-за условного приговора по делу «Кировлеса». При этом оппозиционер заявлял о намерении оспорить запрет в Конституционном суде России.