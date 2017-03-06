Двери нижегородского штаба Навального залили монтажной пеной

Неизвестные залили монтажной пеной двери дома в Нижнем Новгороде, где 6 марта должен был открыться избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили», — рассказала журналистам руководитель нижегородского штаба Анна Степанова. По ее словам, представители политика знали о готовящейся провокации и накануне оповещали об этом полицию.

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4 марта Навального, приехавшего на открытие своего штаба в Уфу, закидали сырыми яйцами. Позже он написал в своем микроблоге в Twitter, что это был «Красивый приезд, который заметили все на вокзале».

Навальный намерен баллотироваться в президенты в 2018 году. Согласно нынешнему законодательству он не может выдвинуть свою кандидатуру из-за условного приговора по делу «Кировлеса», повторно вынесенного в феврале, однако оппозиционер заявлял, что намерен оспорить эту норму в Конституционном суде России.