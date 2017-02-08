Навальному дали условный срок по делу «Кировлеса»

Ленинский районный суд Кирова приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Интерфакс»

Еще один фигурант — предприниматель Петр Офицеров — условно осужден на четыре года.

Таким образом, политик и бизнесмен получили те же сроки, что и во время первого рассмотрения дела в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, суд засчитал 3,5 года испытательного срока по первому приговору. Это означает, что условное наказание оппозиционеру истечет через 1,5 года, в августе 2018-го.

Сам Навальный, заявил о намерении обжаловать решение суда, передает РИА Новости.

Ранее 8 февраля в отношении Навального и Офицерова был повторно вынесен обвинительный приговор. Прокуратура просила для подсудимых условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Первый приговор за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд.