Суд запретил Навальному покидать Киров до 10 февраля

Ленинский суд Кирова в рамках процесса по делу о хищении на предприятии «Кировлес» избрал в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде из города и надлежащем поведении на период до 10 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с тем, что они дважды не явились на заседания. Навальный подписывать документ отказался.

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30 января этот же суд постановил принудительно доставить оппозиционера на процесс.

14 декабря прошлого года Мосгорсуд отменил взыскание с Навального и Офицерова 16 миллионов рублей по иску «Кировлеса». В ноябре Минюст по решению ЕСПЧ перечислил Навальному почти 3,5 миллиона рублей для компенсации издержек на судебный процесс по этому делу. В том же месяце Верховный суд России отменил приговор в отношении оппозиционера и направил дело на повторное рассмотрение.

В июле 2014 года Навальный и Офицеров были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Реальное отбытие наказания было заменено условным.