Навальному повторно вынесли обвинительный приговор по делу «Кировлеса»

Ленинский районный суд Кирова признал оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищениях по делу «Кировлеса», передает ТАСС. В среду, 8 февраля, будет оглашен и приговор.

Прокуратура просила для подсудимых условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Первый приговор Навальному и Офицерову за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» был вынесен в июле 2013 года. Тогда их приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы, но реальное отбытие наказания было заменено условным. В ноябре 2016-го Верховный суд России на основании постановления ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд.