Прокурор попросил для Навального пять лет условного срока по делу «Кировлеса»

Прокурор на процессе по делу о хищениях в «Кировлесе» попросил приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, во время рассмотрения дела в Ленинском суде Кирова обвинение ходатайствовало о назначении предпринимателю Петру Офицерову аналогичного штрафа и четырех лет условного срока.

1 февраля суд запретил Навальному и Офицерову покидать Киров до 10 февраля, пока длится процесс.

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14 декабря прошлого года стало известно, что Мосгорсуд отменил взыскание 16 миллионов рублей по иску компании «Кировлес» с Навального и Офицерова.

В ноябре Минюст по решению ЕСПЧ перечислил Навальному почти 3,5 миллиона рублей для компенсации издержек на судебный процесс по делу «Кировлеса». В том же месяце Верховный суд России отменил приговор в отношении оппозиционера и направил дело на повторное рассмотрение.

В июле 2013 года Навальный и Офицеров были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Реальный срок был заменен условным в октябре 2013-го.