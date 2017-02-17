Защита Навального обжаловала повторный приговор по делу «Кировлеса»

Защита Алексея Навального обжаловала приговор Ленинского суда Кирова, по которому он был повторно признан виновным в хищении средств компании «Кировлес» и осужден на пять лет условно. Об этом в пятницу, 17 февраля, адвокат Ольга Михайлова сообщила агентству ТАСС.

В жалобе содержится просьба об отмене приговора и оправдании как самого Навального, так и второго фигуранта дела — бывшего главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова. Последний был осужден на четыре года колонии условно.

Приговор Алексею Навальному был вынесен Ленинским районным судом Кирова 8 февраля. Помимо условного срока оппозиционеру был назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Таким образом, Навальный и Офицеров получили те же сроки, что и во время первого рассмотрения дела в 2013 году. При этом суд засчитал 3,5 года испытательного срока по первому приговору. Это означает, что условное наказание оппозиционеру истечет через 1,5 года, в августе 2018-го.

Ранее 8 февраля в отношении Навального и Офицерова был повторно вынесен обвинительный приговор. Прокуратура просила для подсудимых условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Первый приговор за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд.