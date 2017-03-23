В МВД призвали граждан воздержаться от участия в акции 26 марта в центре Москвы

Столичная полиция вечером в четверг, 23 марта, призвала москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта на Тверской улице.

«С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции. ГУ МВД России по городу Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка», — говорится в официальном заявлении главка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В заявлении московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка — в этом случае личная безопасность граждан может оказаться под угрозой.

«Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены» — говорится в заявлении.

Ранее мэрия Москвы отказала оппозиционеру Алексею Навальному в шествии от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный Ряд 26 марта.