Волгоградцы попросили наказать команду Навального за осквернение Родины-матери

Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой наказать сподвижников оппозиционера Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника «Родина-мать зовет!». Об этом информагентству «Новый День» сообщил председатель регионального отделения «Поискового движения России» Андрей Орешкин.

По мнению общественников, сторонники Навального оскорбили священный символ Родины и осквернили историческую память.

В понедельник, 20 марта, сторонники оппозиционного политика выложили в своей группе в соцсети фотографию скульптуры с закрашенными зеленым цветом лицом и рукой.

Ранее в Барнауле перед открытием избирательного штаба Навального неизвестные забросали оппозиционного политика шариками с зеленкой.

19 марта в Новосибирске перед началом митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ один из присутствующих кинул в политика несколько яиц. Нарушитель был задержан полицией.