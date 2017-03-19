В Навального полетели яйца на митинге против роста тарифов ЖКУ в Новосибирске

Более 2,5 тысячи человек вышли на митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 19 марта, ТАСС сообщил представитель мэрии.

В самом начале акции один из присутствующих бросил в оппозиционного политика Алексея Навального несколько яиц, сообщает «Комсомольская правда. Новосибирск». Нарушителя задержала полиция.

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Как поясняет ТАСС, ранее депутаты 95 процентов областных муниципалитетов одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15 процентов. Несмотря на то что федеральный центр ограничил рост тарифов 4 процентами, регионы имеют право повысить этот уровень, согласовав решение с местными депутатами.

Документ был одобрен в середине января, и первый митинг протеста против роста цен на услуги ЖКХ на 15 процентов жители Новосибирска устроили 28 января, сообщает «Каспаров.ru». Тогда в акции приняли участие около 500 человек, которые потребовали отменить распоряжение губернатора о повышении тарифов.