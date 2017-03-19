Явлинский пообещал россиянам бесплатную землю в случае победы на выборах

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский огласил главные тезисы своей президентской кампании. Ее основной темой является «уважение к человеку», сообщает РИА Новости.

«Поговорим сегодня о необходимом (…). У человека должна быть собственность», — сказал политик, выступая на федеральном совете партии.

В частности, Явлинский предлагает реализовать стратегию «Земля — Дома — Дороги», суть которой заключается в бесплатной раздаче людям по 30-60 соток земли под застройку семейными домами. Кроме того, он считает необходимым подвести к участкам дороги и создать коммуникации за счет государства.

Программа позволит оплатить из бюджета две трети стоимости индивидуального строительства стандартного дома. По его оценке, стратегия должна быть реализована за семь лет — за это время около 14 миллионов семей смогут получить собственный дом и землю.

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«Мы живем в стране, территория которой составляет 11,41 процента от всей земной суши. При этом жильем застроено около одного процента территории страны», — констатировал Явлинский, подчеркнув, что введение земли в оборот позволит улучшить экономическую ситуацию. По его словам, инвестиции в строительство создадут новые предприятия, способные обеспечить экономический рост и не менее пяти миллионов новых рабочих мест в течение первых двух лет реализации стратегии.

Очередные выборы президента России состоятся в 2018 году. По закону, избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о своем намерении участвовать. Зато такие планы есть у лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. О президентских амбициях также заявляли бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о мошенничестве, и барнаульский кот Барсик.