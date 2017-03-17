Зюганов пригласил Венедиктова на совместную тренировку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову лично убедиться в том, что у него нет проблем с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 марта.

«Я приглашаю или самого Венедиктова, или его журналиста на свою тренировку», — сказал политик, добавив, что попросит журналиста выполнить комплекс упражнений, который он регулярно выполняет.

Председатель коммунистической партии заявил, что информация о его пошатнувшемся здоровье не соответствует действительности. «Это чушь, которую снова распространяют и за которой ничего нет другого, кроме как попытки отстранить того или иного лидера от предстоящих мощных информационно-пропагандистских выборных баталий», — пояснил он.

Ранее в пятницу депутат Госдумы, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко назвал слухи о болезни лидера КПРФ «откровенной провокацией».

17 марта Венедиктов написал в своем Twitter, что лидер коммунистической партии находится под наблюдением врачей из-за проблем с сердцем. «Коммунисты и в июне 12 (2012 года — прим. «Ленты.ру») скрывали инфаркт Зюганова. Как бы не ухайдакали генсека....», — написал он.

В начале месяца газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что лидер КПРФ может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, которые пройдут в 2018 году. Отмечалось, что в будущем он хочет покинуть пост председателя партии.

