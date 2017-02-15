Матвиенко призвала тюменского губернатора улучшить физическую форму

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала руководству Тюменской области улучшить физическую форму. Об этом сообщает URA.ru в среду, 15 февраля.

Накануне, во вторник, прошел товарищеский футбольный матч между тюменской делегацией и сенаторами. На поле, как отмечает издание, вышел в том числе губернатор области Владимир Якушев.

Материалы по теме «Вот все и занимались спортом» Как жизнь заставила жителей северного города стать самыми спортивными в стране

«К числу недостатков и проблем хочу отнести пока недостаточно высокую спортивную форму команды руководителей Тюменской области. (…) За четыре минуты до окончания матча член нашей команды Кутепов Андрей Викторович забил гол, и в итоге счет был 1:0, команда Совфеда выиграла. Так что подтягивайте физическую форму», — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента в среду. Она подчеркнула, что это поможет чиновникам и в работе.

Глава региона и председатель областной Думы Сергей Корепанов в ходе заседания выступили с докладом о ситуации в регионе. Матвиенко положительно оценила их выступление, а также поблагодарила делегацию за предложенные законопроекты.

В декабре 2016-го сообщалось, что депутаты Госдумы Ирины Роднина и Николай Валуев подготовят комплекс упражнений для занятий гимнастикой в зале пленарок. Это инициатива появилась на фоне недовольства некоторых парламентариев из-за продолжительных заседаний. Однако позже выяснилось, что информация о гимнастике — шутка.