Депутат Госдумы с 16-летним стажем посетовал на «насиживание жопо-часов»

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев выступил против длительных пленарных заседаний. Об этом он заявил во время обсуждения поправок в регламент нижней палаты парламента, отменяющих час голосований, сообщает kp.ru в пятницу, 10 февраля.

«Что такое регламент? Это упорядочение нашей работы. Чтобы мы не болтали, о чем ни попадя, а более конкретно рассматривали вопросы», — заявил коммунист.

По мнению парламентария, задача депутата — не только голосовать за принятие или отклонение тех или иных законопроектов, но и готовить их. «Я, вообще-то, не согласен с насиживанием жопо-часов, хотя сижу тут больше других (Коломейцев впервые избрался в Госдуму в 1995 году, в общей сложности проработал там 16 лет — прим. «Ленты.ру»)», — признался он.

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Как отмечает издание, коммунисту во фракции КПРФ в шутку предложили обсудить соответствующую единицу измерения работы — «жопо-часы».

В пятницу Госдума внесла поправки в регламент, отменив час голосования на пленарных заседаниях. Теперь палате необходимо поддержать или отклонить тот или иной законопроект сразу после его обсуждения. Кроме того, депутатам разрешили в исключительных случаях принимать законопроекты во втором и третьем чтении за одно пленарное заседание.

В декабре в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) возмутилась слишком продолжительным пленарным заседанием. «Надо еще домой прийти и мужей покормить», — заявила Плетнева. Ее коллега по партии, депутат Вера Ганзя в свою очередь пожаловалась на нехватку свежего воздуха в помещении.