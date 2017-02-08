Бывший депутат посетовал на снижение доходов из-за работы в Госдуме

Работа в нижней палате парламента способствует снижению благосостояния, считает депутат Госдумы шестого созыва Михаил Слипенчук. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Да, [работа в Госдуме] сильно влияет [на доходы], потому что человек, который работает депутатом Госдумы, по закону не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Как правило, если это хорошие депутаты, это и невозможно», — сказал Слипенчук.

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Согласно российскому законодательству действующие парламентарии не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Исключение составляют преподавательская, научная и творческая работы.

Слипенчук на протяжении нескольких лет числился в первой тройке рейтинга самых обеспеченных российских депутатов. Его доходы по итогам 2013 года составили 1,298 миллиарда рублей. В 2012 году депутат задекларировал 153,919 миллиона рублей.

2 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект об увеличении числа помощников депутатов и фонда оплаты их труда. Теперь избранник может нанимать семь помощников — на два больше, чем раньше. На оплату их депутатам будет выделяться не 165 тысяч рублей в месяц, как было ранее, а 230 тысяч.