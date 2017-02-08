Спикер петербургского закса пригрозил журналисту армией за вопрос о зарплате

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров предложил отправить в армию журналиста портала «MR7» Сергея Кагермазова, который спросил его о зарплате. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Фонтанка».

В ходе пресс-брифинга в Мариинском дворце Кагермазов поинтересовался у Макарова, не стыдно ли ему получать «маленькую зарплату». Спикер сказал, что никогда не поднимал вопрос денег, а затем уточнил фамилию корреспондента.

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«Это вы написали, что я люблю с руки часы снимать и вручать их. Вы не знаете, как в армии вручают ценные подарки? Вы никогда в армии не служили?» — спросил спикер. После этого он обратился к пресс-секретарю с просьбой напомнить выяснить этот вопрос у военного комиссара.

«Может, мы его призовем в вооруженные силы, покажем ему, как в армии вручаются часы», — добавил Макаров.

3 февраля депутат петербургского Заксобрания от «Единой Россия» Андрей Васильев пожаловался на низкую зарплату и заявил, что ее нужно увеличить, передает kp.ru.

В ноябре прошлого года депутаты петербургского закса проголосовали за отмену индексации зарплат губернатора, спикера городского парламента, а также чиновников всех комитетов и районных администраций. Отмечалось, что это позволит Петербургу сэкономить 850 миллионов рублей.

Зарплата депутатов заксобрания Петербурга варьируется в пределах 110-120 тысяч рублей в месяц, сообщает zaks.ru. Их столичные коллеги получают около 384 тысяч рублей в месяц.