Владимирскому губернатору урежут зарплату ради экономии

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области подготовили законопроект о снижении зарплаты губернатора, его замов и ряда руководителей региона на 10 процентов. Об этом сообщается в четверг, 19 января, на сайте парламента региона.

Инициатором разработки документа выступила губернатор области Светлана Орлова. Он будет рассмотрен на заседании заксобрания 25 января.

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По оценкам Счетной палаты, сокращение зарплаты высокопоставленных чиновников позволит сэкономить более 5 миллионов рублей средств регионального бюджета.

В прошлом году аналогичный документ был поддержан депутатами заксобрания единогласно. В результате бюджету удалось сэкономить 4,3 миллиона рублей.

16 января депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий доплату к пенсии российским парламентариям.

В ноябре прошлого года депутаты петербургского закса проголосовали за отмену индексации зарплат губернатора, спикера городского парламента, а также чиновников всех комитетов и районных администраций. Отмечалось, что это позволит Петербургу сэкономить 850 миллионов рублей.