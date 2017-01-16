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Коммунист предложил лишить депутатов и сенаторов доплат к пенсии

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Алексей Куринный
Алексей Куринный

Депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий доплату к пенсии российским парламентариям. Документ зарегистрирован в думской базе законопроектов в понедельник, 16 января.

Законодатель предлагает внести соответствующие поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». По его замыслу, они начнут действовать с 1 января 2018 года.

Сейчас депутат или сенатор имеет право на ежемесячную доплату к пенсии. За работу в течение 1-3 лет полагается надбавка в 55 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения, более трех лет — 75 процентов. Это, по словам Куринного, «приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышают средний размер пенсии по РФ, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии».

Кроме того, таким образом парламентарии отдаляются от избирателей, считает Куринный. Он также подчеркивает, что привилегии даются парламентарию для более эффективной реализации полномочий, а повышенная пенсия к ним не относится.

В октябре депутаты от фракции «Справедливой России» предложили снизить зарплаты парламентариев до уровня средних по стране. В прошлом году это было порядка 35 тысяч рублей. Законодатели также отмечали, что необходимо лишить членов нижней и верхней палат парламента ряда «необоснованных привилегий».

По закону депутатам и сенаторам полагается ежемесячная зарплата на уровне министерской. В прошлом году она составляла около 380 тысяч рублей в месяц.

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