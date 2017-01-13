Правительство отклонило поправки о сроках выплаты годовых премий

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов Михаила Емельянова и Дмитрия Ушакова, который вносит поправки в Трудовой кодекс с целью урегулировать коллизию с выплатой зарплат не позднее 15 числа после периода, за который они начислены. Об этом говорится в документе, направленном кабмином курирующему вопросы трудового законодательства председателю комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутату от ЛДПР Ярославу Нилову (копия документа есть у «Ленты.ру»).

Депутаты решили разработать поправки из-за вступивших в силу 3 октября 2016 года изменений в Трудовой кодекс, по которым зарплату должны выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. В связи с этим бизнес опасался, что изменения в ТК обяжут выплачивать в эти сроки не только заработную плату, но и стимулирующие выплаты. В частности, речь шла о том, что годовые премии придется платить не позднее 15 января.

В отзыве кабмина поясняется, что стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) являются одной из составляющей заработной платы, но «выплачиваются за иные периоды, более продолжительные, чем полмесяца» — месяц, квартал, год. При этом они начисляются за результаты труда, достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет осуществлена оценка таких показателей. Согласно части второй статьи 135 Кодекса системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. В связи с этим сроки выплаты работникам стимулирующих выплат могут быть отдельно установлены этими документами, пояснили в правительстве России.

Директор по связям с госорганами «Мегафона» Дмитрий Петров пояснил «Ленте.ру», что внесенные в октябре изменения в Трудовой кодекс действительно «содержали неопределенность в отношении сроков выплаты годовых или квартальных премий». «Отзыв правительства устраняет эту неопределенность и дает возможность бизнесу выплачивать премии сотрудникам после сдачи годовой отчетности (по закону она сдается до конца марта), если компания закрепит эти положения во внутренних правилах», — сказал он.

В свою очередь Ярослав Нилов добавил, что официальный отзыв правительства дает основание утверждать, что работодатель вправе самостоятельно определять период поощрительных (стимулирующих) выплат работнику в рамках трудового договора или иного документа. «При этом выплата заработной платы должна осуществляться не позднее 15 числа после периода, за который она начислена, как и указано в законопроектах», — добавил депутат.

«Мы надеемся, что позиция правительства России развеет ранее высказывавшиеся опасения бизнеса. Как отметило Правительство в своих отзывах, премии могут быть связаны с результатами труда и не связаны с определенным периодом, поэтому выплачивать их не позднее 15-го числа не обязательно», — сказала «Ленте.ру» президент некоммерческого партнерства «Объединение корпоративных юристов» Александра Нестеренко.

