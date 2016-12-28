Региональные депутаты предложили наказывать себя и коллег за плохую работу

Материалы по теме Законная площадь Как делят кабинеты в новой Думе

Предлагается лишать народных избранников мандатов в тех случаях, если они не поддерживают связь с избирателями, не откликаются на их обращения, пропускают без уважительной причины заседания комитетов или комиссий.

Орловские законодатели отмечают, что сейчас дисциплинарные меры за вышеперечисленные нарушения предусмотрены только на федеральном уровне. Они предлагают распространить их на региональные парламенты.

16 ноября Госдума начала штрафовать депутатов за отсутствие на пленарках без уважительной причины. За каждый прогул народного избранника обещают лишать одной шестой части зарплаты — около 60 тысяч рублей. Неделей ранее были приняты поправки в регламент, которые обязывают депутатов лично рассматривать и отвечать на запросы граждан.

Весной нижняя палата парламента приняла закон, позволяющий лишать депутатского мандата за систематические прогулы и утрату связей с избирателями.