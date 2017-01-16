Зарплату глав Пенсионного фонда и ФОМС привязали к окладу подчиненных

Зарплату глав Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) привязали к среднему уровню зарплаты их подчиненных. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, 16 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, условия оплаты труда председателей фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством» России.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Указ был подписан 31 декабря 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017-го.

Ранее 16 января сообщалось, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, который вносит в Трудовой кодекс поправки о сроках выплаты зарплат и годовых премий.

В декабре прошлого года Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц с 1 июля.

Осенью комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект об ограничении заработной платы топ-менеджеров госкомпаний уровнем дохода президента.