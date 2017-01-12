Правительство задумалось о введении прогрессивного НДФЛ

Правительство обсуждает идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в четверг, 12 января, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает Rambler News Service.

«Эта тема обсуждается», — сказала Голодец, отвечая на вопрос поддерживает ли она введение прогрессивного налогообложения. По ее словам, социальный блок правительства готов поддержать предложение освободить от уплаты НДФЛ тех граждан, которые получают зарплаты в пределах минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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«Действительно, мы были бы готовы его поддержать. Просто тех, кто получает МРОТ, освободить от подоходного налога. Такие расчеты сейчас ведутся», — отметила вице-премьер.

Ранее 12 января ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил о необходимости введения ставки НДФЛ в 20 процентов для россиян, зарабатывающих более 150-200 тысяч рублей в месяц. По его словам, переход к прогрессивной шкале может дать до одного процента ВВП и поможет разрядить ситуацию в обществе.

«Это, если хотите, некоторый жест общества, государства по отношению к тем, кто получает мало, кому не повезло, показать, что кому повезло больше, в их глазах те, кто добился большего, они вкладывают больше», — сказал ректор ВШЭ.

23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами.

В декабре глава Минфина России Антон Силуанов назвал установление налога на богатых бессмысленной и нецелесообразной операцией с точки зрения экономики. Налоговая система России, по его мнению, после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.